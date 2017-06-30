Alişan ve Eda Erol nişanlandı !
Ünlü şarkıcı Alişan ve Esra Erol'un kardeşi Eda Erol evliliğe ilk adımını attı.
Şarkıcı Alişan bir süredi birlikte olduğu Eda Erol ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Alişan ile Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, 40 Konak Tarabya Evleri'nde düzenlenen törenle nişanlandı.</p>
Kasım ayında nikah masasına oturmaya hazırlanan çift aile arasında gerçekleşen törenle nişanlandı. Güzel gecenin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
ÇAĞLA ŞIKEL INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI
Alişan'ın yakın arkadaşı manken Çağla Şıkel, nişan töreninde çektiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.