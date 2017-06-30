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  3. 30 Haziran 2017 09:45

Alişan ve Eda Erol nişanlandı !

Ünlü şarkıcı Alişan ve Esra Erol'un kardeşi Eda Erol evliliğe ilk adımını attı.

Alişan ve Eda Erol nişanlandı !

Şarkıcı Alişan bir süredi birlikte olduğu Eda Erol ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Alişan ile Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, 40 Konak Tarabya Evleri'nde düzenlenen törenle nişanlandı.</p>

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Alişan ve Eda Erol nişanlandı !

Kasım ayında nikah masasına oturmaya hazırlanan çift aile arasında gerçekleşen törenle nişanlandı. Güzel gecenin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

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Alişan ve Eda Erol nişanlandı !

ÇAĞLA ŞIKEL INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Alişan'ın yakın arkadaşı manken Çağla Şıkel, nişan töreninde çektiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

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Alişan ve Eda Erol nişanlandı !

Şıkel paylaşımın altına 'Can yoldaşım benim dostum ,arkadaşım ,kardeşim , partnerim , gudum bir ömür dünyalar güzeli edamızla mutlu olmanı yürekten diliyorum... Seni diil artık sizi çok sevıyorum diyeceğim cunki siz artık birsiniz. Hep mutlu olun ve hep bugunkı gibi bakın birbirinize' yazdı.


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