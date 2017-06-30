Alişan ve Eda Erol nişanlandı !

Şıkel paylaşımın altına 'Can yoldaşım benim dostum ,arkadaşım ,kardeşim , partnerim , gudum bir ömür dünyalar güzeli edamızla mutlu olmanı yürekten diliyorum... Seni diil artık sizi çok sevıyorum diyeceğim cunki siz artık birsiniz. Hep mutlu olun ve hep bugunkı gibi bakın birbirinize' yazdı.





