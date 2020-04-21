Alişan’dan yıllar sonra Aynalı Tahir itirafı

Alişan, Saruhan Hünel'in burnunu nasıl kırdığını şu sözlerle anlattı: "Dizide kavga sahnesi vardı, 2 ve ya 3'ncü bölümde. Kavga sahnelerine yeni başlıyoruz, bu işte ben de yeniyim. Yine senaryo gereği birini kurtarıyorum."