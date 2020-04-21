Alişan’dan yıllar sonra Aynalı Tahir itirafı
Yıllar sonra Instagram canlı yayınında bir araya gelen Alişan ve Saruhan Hünel, Aynalı Tahir dizisindeki anılarını yad etti. Saruhan Hünel'in, "Aynalı Tahir dizisinde oynarken burnumu kırmıştın, hatırladın mı?" sorusu üzerine yaşadıklarını anlatan Alişan izleyenleri kahkahaya boğuldu.
Yıllar sonra Instagram canlı yayınında bir araya gelen Alişan ve Saruhan Hünel, Aynalı Tahir dizisindeki anılarını yad etti. Saruhan Hünel'in, "Aynalı Tahir dizisinde oynarken burnumu kırmıştın, hatırladın mı?" sorusu üzerine yaşadıklarını anlatan Alişan izleyenleri kahkahaya boğuldu.
1998-2001 yılları arasında yayınlanan 'Aynalı Tahir' dizisinde rol alan Alişan ve Saruhan Hünal, set günlerini yâd etti. Sette yaşadıkları anıları anlatan ikili, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.
Alişan, Saruhan Hünel'in burnunu nasıl kırdığını şu sözlerle anlattı: "Dizide kavga sahnesi vardı, 2 ve ya 3'ncü bölümde. Kavga sahnelerine yeni başlıyoruz, bu işte ben de yeniyim. Yine senaryo gereği birini kurtarıyorum."