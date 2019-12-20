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  3. 20 Aralık 2019 10:16

Amanda Cerny'nin Ayasofya pozu ABD'lileri çıldırttı

Sosyal medya fenomeni Amanda Cerny, İstanbul ziyaretinden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. 28 yaşındaki ABD'li fenomen Amanda Cerny, son olarak Ayasofya'da çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Amanda Cerny'nin Ayasofya pozu 800 binden fazla be

Amanda Cerny'nin Ayasofya pozu ABD'lileri çıldırttı

Sosyal medya fenomeni Amanda Cerny, İstanbul ziyaretinden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. 28 yaşındaki ABD'li fenomen Amanda Cerny, son olarak Ayasofya'da çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Amanda Cerny'nin Ayasofya pozu 800 binden fazla beğeni alırken, birçok Amerikalıyı da çıldırttı.

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Amanda Cerny'nin Ayasofya pozu ABD'lileri çıldırttı

İşte Amanda Cerny'nin Ayasofya ve İstanbul pozları...

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Amanda Cerny'nin Ayasofya pozu ABD'lileri çıldırttı

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Amanda Cerny'nin Ayasofya pozu ABD'lileri çıldırttı

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