Aralarında 20 yaş var !
45 yaşındaki iş adamı Önder Öztarhan'ın, kendisinden 20 yaş küçük Melissa Maccarone ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Vepa Group Yönetim Kurulu Başkanı Önder Öztarhan, kızlarının annesi Nazlı Keçili'den 2014'te boşanmıştı.
Geçen yıl Cem Boyner'in Bilgün Sazak'tan olan ikizlerinden Elif Boyner (32) ile aşk yaşamaya başlamış, bu ilişki 3 ay önce bitmişti.
Posta Gazetesi'nden Halil Kalmuk'un haberine göre; Önder Öztarhan, yeni bir sevgili bulmakta gecikmemiş, Melissa Maccarone ile flört etmeye başlamış. Sevgililer, hafta sonunu Bodrum'da geçirmiş.