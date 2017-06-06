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  3. 06 Haziran 2017 12:32

Aralarında 20 yaş var !

45 yaşındaki iş adamı Önder Öztarhan'ın, kendisinden 20 yaş küçük Melissa Maccarone ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Aralarında 20 yaş var !

Vepa Group Yönetim Kurulu Başkanı Önder Öztarhan, kızlarının annesi Nazlı Keçili'den 2014'te boşanmıştı.

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Aralarında 20 yaş var !

Geçen yıl Cem Boyner'in Bilgün Sazak'tan olan ikizlerinden Elif Boyner (32) ile aşk yaşamaya başlamış, bu ilişki 3 ay önce bitmişti.

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Aralarında 20 yaş var !

Posta Gazetesi'nden Halil Kalmuk'un haberine göre; Önder Öztarhan, yeni bir sevgili bulmakta gecikmemiş, Melissa Maccarone ile flört etmeye başlamış. Sevgililer, hafta sonunu Bodrum'da geçirmiş.

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Aralarında 20 yaş var !

Melissa Maccarone 25 yaşında. Annesi Türk, babası İtalyan.

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