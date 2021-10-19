Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barıştı mı? Dikkat çeken hamle
6 yıllık ilişkilerini bitiren Aras Bulut İynemli ile Bige Önal'ın barıştığı iddia edilmişti. Barışma iddialarını güçlendiren hamle Bige Önal'dan geldi.
Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'ın ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
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6 yıllık ilişkilerini sürpriz şekilde sonlandıran çift, geçtiğimiz haftalarda barıştıkları iddialarıyla gündeme gelmişti.
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Barışma iddialarını kuvvetlendiren hamle Bige Önal geldi.
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BEĞENİ GELDİ
Son dönemde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya başlayan İynemli, yeni fotoğraflarını paylaştı. Yakışıklı oyuncuya ilk beğeni ise Bige Önal'dan geldi.
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