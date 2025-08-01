Aras Bulut İynemli'nin kas şovu ''yok artık'' dedirtti
Ekranların sevilen oyuncularından Aras Bulut İynemli sosyal medyadan yaptığı kas şovu ile tüm bakışları üzerine çevirdi.
Hem başarılı oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli sosyal medyadaki paylaşımıyla hayranlarını akıllarını başlarından aldı.
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Sosyal medyayı aktif kullanan Aras Bulut İynemli kendi hayatına dair paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
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Yaptığı tatillerden sık sık paylaşım yapan Aras Bulut İynemli, bu sefer herkesi şaşırtan bir paylaşımla gündemde.
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Siyah Atın yanında poz veren ve formda görüntüsüyle dikkat çeken 35 yaşındaki oyuncunun paylaşımı, binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü oyuncunun kaslı vücudu takipçilerinden tam not aldı.
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