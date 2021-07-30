Arda Turan ve Aslıhan Doğan tatilde
Tecrübeli futbolcu Arda Turan ile mutlu bir evlilik sürdürdüğü Aslıhan Doğan, Bodrum'da tatilde görüntülendi.
Tecrübeli futbolcu Arda Turan ile mutlu bir evlilik sürdürdüğü Aslıhan Doğan, Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala iki günlük Bodrum tatiline çıktı.
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Ünlü çifte, Galatasaray kaptanı Arda'nın takım arkadaşı Oğulcan Çağlayan ve sevgilisi Peri Ispartalı eşlik etti.
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Erken saatlerde uyanan Oğulcan, deniz keyfi sonrası sevgilisi Peri Ispartalı ile kahvaltı yaptı. Çifte ilerleyen dakikalarda Aslıhan Doğan da katıldı.
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Devam eden dava nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan, teknede uzun süre telefon görüşmesi yaptı.
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