CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e jet soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ''CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.'' açıklamasını yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?

Özel, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu yargılanan CHP'lileri ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklama yapan Özel, "Sayın Erdoğan’a açıkça söylüyorum. Bu vakitten sonra gerçekten insanın yastığa başını koyup da uyumadan önce bir iç huzuru olur ya, bu vakitten sonra nasıl yastığa başını koyup da, 'Namusluyum, insanım, ben uyumaya hazırım' falan diyebilirsin? Nasıl, 'İç huzurum var' diyebilirsin? Aziz İhsan Aktaş’ın Türkiye’de en çok çalıştığı 2’nci belediye Kütahya, 1’inci belediye Aydın. Ben, 'Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı belediye başkanlarını alın, içeri tıkın' demem. Bir suç varsa ihalede Sayıştay bakar, suç duyurusunda bulunur, yargılanır. Siz Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı herkesi CHP’liyse suçlu, değilse dokunulmaz kabul ettiniz. Yüzde 13’ü ile biz, 87’siyle AK Parti çalışmış. AK Partililere ellemiyorlar, CHP’lilere elliyorlar. Şimdi yeni bir fazdayız. Özlem Çerçioğlu’na gidip, 'Aziz İhsan Aktaş’la çalışmışsın, ya içeri atıl, ya gel partime katıl' diyorlar. Olay bundan ibarettir arkadaşlar. Özlem Çerçioğlu, suçsuz olduğunu iddia edip, bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken, bu mertliği gösteremeyip karşısına üç kere rakip çıkarıp Cumhuriyet Halk Partisi adayını yenemeyen Tayyip Erdoğan’ın Aydın’ı almak için kelime oyunu yapıyor. Yarın için, 'Ne kadar Aydın var' diyor. Sen Aydın’da tekme tokat kovuldun 31 Mart’ta. 3’üncü, 4’üncü kez yendik seni. Aydın’ı almak, Aziz İhsan Aktaş üzerinden, 'Ya içeri tıkıl, ya partime katıl' demekle oluyorsa ben sana ne diyeyim? Bu mu mertlik? Bu mu senin siyasetteki mücadele gücün? Böyle mi alacaksın Aydın’ı? Bir dahakinde yine alacağım Aydın’ı. Ege’de bir tane ilde kaldın mı? Kilis’i almışım ben, Kastamonu’yu almışım, Kırklareli’yi almışım, Kırıkkale’yi almışım. Böyle mi alacaksın Aydın’ı? ‘Ya içeri tıkıl, ya partime katıl.’ Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

DHA