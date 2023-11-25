  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Arka Sokaklar'a sürpriz transfer! Güzel oyuncu Komiser Seval olacak

Arka Sokaklar'a sürpriz transfer! Güzel oyuncu Komiser Seval olacak

Kanal D ekranlarında yıllardır yayınlanmaya devam eden Arka Sokaklar ekibine bir güzel oyuncu daha katılıyor.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Arka Sokaklar'a sürpriz transfer! Güzel oyuncu Komiser Seval olacak - Resim: 1

Arka Sokaklar, kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Dizi kadrosuna son olarak Burcu Kara dahil oldu. 

1 / 7
Arka Sokaklar'a sürpriz transfer! Güzel oyuncu Komiser Seval olacak - Resim: 2

Uzun bir aradan sonra Arka Sokaklar ile ekrana dönen Kara, dizide komiser Seval Aslan karakterine hayat verecek.

2 / 7
Arka Sokaklar'a sürpriz transfer! Güzel oyuncu Komiser Seval olacak - Resim: 3

Dizinin ilerleyen bölümlerinde izleyici karşısına çıkacak olan Burcu Kara’nın canlandırdığı Seval Aslan İstanbul Narkotik Şube’de komiser.

3 / 7
Arka Sokaklar'a sürpriz transfer! Güzel oyuncu Komiser Seval olacak - Resim: 4

Sert ve dik bir karakter olan Seval’in Rıza Baba’nın radarına girmesi ile başlayan hikâyede ne gibi gelişmelerin yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu.

4 / 7