Arka Sokaklar'a sürpriz transfer! Güzel oyuncu Komiser Seval olacak
Kanal D ekranlarında yıllardır yayınlanmaya devam eden Arka Sokaklar ekibine bir güzel oyuncu daha katılıyor.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Arka Sokaklar, kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Dizi kadrosuna son olarak Burcu Kara dahil oldu.
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Uzun bir aradan sonra Arka Sokaklar ile ekrana dönen Kara, dizide komiser Seval Aslan karakterine hayat verecek.
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Dizinin ilerleyen bölümlerinde izleyici karşısına çıkacak olan Burcu Kara’nın canlandırdığı Seval Aslan İstanbul Narkotik Şube’de komiser.
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Sert ve dik bir karakter olan Seval’in Rıza Baba’nın radarına girmesi ile başlayan hikâyede ne gibi gelişmelerin yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu.
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