Arka Sokaklar'da tepki çeken Narin sahnesi

Dizide, Narin’in kaybolma süreci ve aile üyelerinin ifadeleri detaylı bir şekilde işlendi. Özel çekimler için İstanbul dışında bir köyde çekim yapıldığı, arama kurtarma sahnelerinde ise 6 kurtarma aracı ve 30 kişilik JAK timinin yer aldığı belirtildi.