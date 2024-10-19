Arka Sokaklar'da tepki çeken Narin sahnesi
Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'daki Diyarbakır'da günlerce kayıp olarak aranırken, cansız bedeni çuvalın içerisinde bir dere yatağında bulunan ve korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan minik Narin'e gönderme yapılan sahne büyüktepki çekti.
Kanal D’nin dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde, Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin cinayeti ele alındı.
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18 Ekim 2024 akşamı ekrana gelen bölümde, Narin ismi yerine Yasin kullanıldı ve cinayetle ilgili tutuklanan amca Servet karakteri olarak temsil edildi.
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Dizide, Narin’in kaybolma süreci ve aile üyelerinin ifadeleri detaylı bir şekilde işlendi. Özel çekimler için İstanbul dışında bir köyde çekim yapıldığı, arama kurtarma sahnelerinde ise 6 kurtarma aracı ve 30 kişilik JAK timinin yer aldığı belirtildi.
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Sualtı arama kurtarma timi, eğitimli arama kurtarma köpekleri ve çeşitli iş makineleri de yer aldı.
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