Arto, Hande Ataizi-Sevda Demirel olayının perde arkasını yıllar sonra anlattı
Sivri diliyle bilinen Arto, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Gör Beni' programında önemli itiraflarda bulundu.
Magazin dünyasında renkli kişiliğiyle tanınan Arto, bu hafta Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' programında merak edilenleri açıkladı.
OLAYIN İÇ YÜZÜNÜ ANLATTI
Ünlü isim, yıllar önce yaşanan 'Ne dedin sen' kavgasına dair bilinmeyenleri anlattı. Arto, "Cem Davran, Hande Ataizi ve Sevda Demirel… Bunların üçü de salak! Neden salak biliyor musun? Bunlar hiçbir şeyden yaralanamadılar ben yararlandım. 16 ana haber gezdim. Kanal kanal geziyordum. Bir anda milyonlar beni tanıdı. Birisi dayak yediğiyle, biri dayak attığıyla öbürü de ayırdığıyla kaldı" dedi.
Arto, sözlerine; "Bu bir bant yayınıydı. ‘Hande Ataizi sen salak mısın, bunu nasıl yayınlatırsın?' Senin bittiğin gündü o iş…" diye devam etti.
"HEMEN DEVAM EDELİM"
Ben yayın sonrası odaya geldim. ‘Reytingler yaşasın, bunu yayınlamalıyız. Hemen devam etmeliyiz’ dedim. Düşündüler ‘evet devam edelim’ dediler.