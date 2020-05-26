Aşk 101 devam edecek mi?
2020 Nisan ayında izleyici karşısına çıkan Aşk 101 dizisinde ikinci sezon heyecanı yaşanıyor.
AŞK 101 DİZİSİ OYUNCU KADROSU Kubilay Aka - Kerem Kaan Urgancıoğlu - Kemal Alina Boz - Eda Pınar Deniz - Burcu Mert Yazıcıoğlu - Sinan Selahattin Paşalı - Osman İpek Filiz Yazıcı - Işık Bade İşçil - Müfit Kayacan - Necdet
AŞK 101 DEVAM EDECEK Mİ? Aşk 101'in 1. sezon son bölümünde Işık ile Eda buluşmuştu. İkili hasret giderirken çalan kapaı Işık ve Eda, Sinan'ın evinde buluşmuştu. Final sahnesinde çalan evin kapısı çalmış ve 1. sezon sona ermişti. Kapını çalması diğer arkadaşlarının gelip gelmeyeceği konusunda merak uyandırdı. Bu gelişmeler yeni sezonun olacağı sinyallerini veriyor.
AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK? Aşk 101 dizisinin ikinci sezonunun hangi tarihte çıkacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.