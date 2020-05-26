Aşk 101 devam edecek mi?

AŞK 101 DEVAM EDECEK Mİ? Aşk 101'in 1. sezon son bölümünde Işık ile Eda buluşmuştu. İkili hasret giderirken çalan kapaı Işık ve Eda, Sinan'ın evinde buluşmuştu. Final sahnesinde çalan evin kapısı çalmış ve 1. sezon sona ermişti. Kapını çalması diğer arkadaşlarının gelip gelmeyeceği konusunda merak uyandırdı. Bu gelişmeler yeni sezonun olacağı sinyallerini veriyor.