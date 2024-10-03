Ayakkabısından viski içilen Didem Soydan'dan RTÜK Başkanı Şahin'e olay yanıt

Bu görüntüler RTÜK Başkanı'nı da rahatsız etti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, YouTube'da Ali Biçim ve Mesutcan Tomay'ın manken Didem Soydan'ın ayaklarını öpüp ayakkabısından viski içmesine sert bir dille tepki gösterdi.