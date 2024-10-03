Ayakkabısından viski içilen Didem Soydan'dan RTÜK Başkanı Şahin'e olay yanıt
Sosyal medya fenomenleri Ali Biçim ve Mesut Can Tomay YouTube'da yayınlanan S.O.B.A adlı programında konuk ettikleri güzel manken Didem Soydan'ın ayaklarını öpüp, ayakkabılarından içki içmiş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de bu görüntüler için "Rezaletin bini bir para" demişti. Didem Soydan'dan Şahin'e yanıt günler sonra geldi.
Youtube’da Ali Biçim ve Mesut Can Tomay’ın konuğu olan model Didem Soydan’ın ayakkabısından viski içilmesi gündem olmuştu.
S.O.B.A adlı programda Ali Biçim ve Mesutcan Tomay “Sağlığına” diyerek ayakkabıya dökülen viskiyi içmişti. Ardından Soydan’ın Mesutcan Tomay’a “Ayaklarım 36 numara mı bir inceler misin” demesinin ardından Tomay, “Bu ayaklar öpülür başa konur” diyerek modelin ayaklarını öpmüştü.
Bu görüntüler RTÜK Başkanı'nı da rahatsız etti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, YouTube'da Ali Biçim ve Mesutcan Tomay'ın manken Didem Soydan'ın ayaklarını öpüp ayakkabısından viski içmesine sert bir dille tepki gösterdi.
Başkan Şahin, "Bir kadının ayakkabısından içki içiliyor. Rezaletin bini bir para" ifadelerini kullandı.