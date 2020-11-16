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  3. 16 Kasım 2020 10:40

Ayaklarının fotoğrafını satan fenomenin kazancı dudak uçuklattı

Miami'de yaşayan 22 yaşındaki emlakçı Desiree Gato, emlakçılık mesleğini bıraktıktan sonra internetten ayaklarının video ve fotoğraflarını satarak ayda 8 bin sterlin kazanıyor.

Ayaklarının fotoğrafını satan fenomenin kazancı dudak uçuklattı

Amatör modellik kariyerine başladıktan sonra hayranlarına bikinili fotoğraf satmaya başlayan Desiree, daha sonra kadınların cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını hayranlarına sattıkları siteye üye oldu.

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Ayaklarının fotoğrafını satan fenomenin kazancı dudak uçuklattı

Genç kadın, hayranlarının göğüs ve kalçası ile ilgilenmediklerini, büyük bir çoğunluğunun kendisine ayak parmaklarının video ve fotoğraflarını satması karşılığında büyük paralar teklif ettiklerini söyledi.

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Ayaklarının fotoğrafını satan fenomenin kazancı dudak uçuklattı

Desiree, ilk olarak bir adamın kendisine mesaj atıp 10 ayak fotoğrafı karşılığında 300 dolar teklif ettiğini, bu olaydan sonra tamamen fotoğraf satarak para kazanmaya karar verdiğini söyledi.

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Ayaklarının fotoğrafını satan fenomenin kazancı dudak uçuklattı

Desiree, ayrıca kullandığı çorapları da alışveriş sitelerinde satışa sunduğunu, hayranlarının iyi para vererek bu çorapları aldıklarını söyledi.

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