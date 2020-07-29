Begüm Öner ve Ceygun Ersoy'un tatil keyfi

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre Yahşi Plajı’nda görüntülenen çiftten Öner, gazetecilere esprili bir şekilde “Geçen sene beni bikiniyle çektiniz. Ardından ‘Aynı bikini giydi’ diye haber yaptınız. Hanginiz kullan at şort giyiyorsunuz ki...

