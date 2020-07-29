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  3. 29 Temmuz 2020 10:23

Begüm Öner ve Ceygun Ersoy'un tatil keyfi

Oyuncu çift Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, tatil için Bodrum'u tercih eden ünlüler arasında yer aldı.

Begüm Öner ve Ceygun Ersoy'un tatil keyfi

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre Yahşi Plajı’nda görüntülenen çiftten Öner, gazetecilere esprili bir şekilde “Geçen sene beni bikiniyle çektiniz. Ardından ‘Aynı bikini giydi’ diye haber yaptınız. Hanginiz kullan at şort giyiyorsunuz ki...

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Begüm Öner ve Ceygun Ersoy'un tatil keyfi

Aynı bikiniyi bir daha giymem gayet doğal. Bence israf yapmamak lazım” dedi. Çift Bodrum’a yerleşme planları olduğunu ama ileri bir tarihe ertelediklerini söyledi.

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Begüm Öner ve Ceygun Ersoy'un tatil keyfi

İyot alıyoruz hocam
Deniz sevdalısı komedyen Ata Demirer, “balık aşkını” bu fotoğrafla gözler önüne serdi.

Demirer, Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına alkış emoji’si koyan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’na da esprili bir yanıt verdi: “Hocam iyot alıyoruz.”

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Begüm Öner ve Ceygun Ersoy'un tatil keyfi

Püsküllü güzel
Betül Demir, tatil fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının renga-renk püsküllü büstiyeriyle verdiği pozlara beğeni yağdı.

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