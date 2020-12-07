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  3. 07 Aralık 2020 10:16

Bade İşçil'den aşı açıklaması: Riske girmeyeceğim…

Yakınlardaki bir kitapçıdan kitap almak için evden çıktığını ve son dönemde bilime merak sardığını söyleyen Bade İşçil "Bilim kitapları okumaya başladım şu pandemi dönemimde. Araştırmacıyım biraz eksik kalan tarafları oradan tamamlıyorum. Açığım var onları kapatıyorum. Evdeyiz risk almamaya çalışıyorum" diye konuştu.

Bade İşçil'den aşı açıklaması: Riske girmeyeceğim…

Yakınlardaki bir kitapçıdan kitap almak için evden çıktığını ve son dönemde bilime merak sardığını söyleyen Bade İşçil "Bilim kitapları okumaya başladım şu pandemi dönemimde. Araştırmacıyım biraz eksik kalan tarafları oradan tamamlıyorum. Açığım var onları kapatıyorum. Evdeyiz risk almamaya çalışıyorum" diye konuştu.

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Bade İşçil'den aşı açıklaması: Riske girmeyeceğim…

"YETİŞKİN FİLMLERİNDE OYNUYORUM ARTIK"
Dijital platformdaki bir dizide yer alan oyuncu, "Dijitalde olmak oyuncu için daha mı konforlu?" sorusu üzerine ilginç bir yanıt verdi.

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Bade İşçil'den aşı açıklaması: Riske girmeyeceğim…

Ünlü oyuncu, "Evet süreler uzun yetişkin filminde oynuyorum artık. Yetişkin yetişkin oluyoruz biz. Şu sürece girince de insan çalışmaya her şeyi özlüyor" ifadesini kullandı.

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Bade İşçil'den aşı açıklaması: Riske girmeyeceğim…

"ONLARDAN DAHA İYİ BİLEMEYİZ"
İşçil ayrıca son dönemde sanat dünyasında da tartışmalara neden olan ithal aşıya sıcak baktığını ve setlerin de aşılanabileceğini söyledi.

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