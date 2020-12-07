Bade İşçil'den aşı açıklaması: Riske girmeyeceğim…
Yakınlardaki bir kitapçıdan kitap almak için evden çıktığını ve son dönemde bilime merak sardığını söyleyen Bade İşçil "Bilim kitapları okumaya başladım şu pandemi dönemimde. Araştırmacıyım biraz eksik kalan tarafları oradan tamamlıyorum. Açığım var onları kapatıyorum. Evdeyiz risk almamaya çalışıyorum" diye konuştu.
Yakınlardaki bir kitapçıdan kitap almak için evden çıktığını ve son dönemde bilime merak sardığını söyleyen Bade İşçil "Bilim kitapları okumaya başladım şu pandemi dönemimde. Araştırmacıyım biraz eksik kalan tarafları oradan tamamlıyorum. Açığım var onları kapatıyorum. Evdeyiz risk almamaya çalışıyorum" diye konuştu.
"YETİŞKİN FİLMLERİNDE OYNUYORUM ARTIK"
Dijital platformdaki bir dizide yer alan oyuncu, "Dijitalde olmak oyuncu için daha mı konforlu?" sorusu üzerine ilginç bir yanıt verdi.
Ünlü oyuncu, "Evet süreler uzun yetişkin filminde oynuyorum artık. Yetişkin yetişkin oluyoruz biz. Şu sürece girince de insan çalışmaya her şeyi özlüyor" ifadesini kullandı.