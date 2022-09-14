Bakirelik itirafıyla olay yaratmıştı! Merve Taşkın'dan sınırları zorlayan pozlar

Bütün bu olayların ardından Amsterdam'da bulunan seks müzesinde verdiği cüretkar pozlarla dikkat çeken fenomen isme savcılık tarafından soruşturma açılmış, dava sonucunda Merve Taşkın'a erteleme çıkmıştı. Ünlü isim bu defa çırılçıplak verdiği pozlarla gündeme bomba gibi düştü.