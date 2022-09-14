Bakirelik itirafıyla olay yaratmıştı! Merve Taşkın'dan sınırları zorlayan pozlar
Bir dönem bakirelik itirafıyla olay olan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, cesur pozlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.
Yıllar önce yaptığı bakirelik itirafıyla magazin gündemini sarsan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, cesur paylaşımlara imza atmaya devam ediyor.
Merve Taşkın, ünlü futbolcuların kendisine attığı mesajları ifşa ederek sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine ulaşmıştı. Daha sonra ''Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım'' itirafıyla gündeme gelen Taşkın, takipçi sayısını katlamıştı.
Bütün bu olayların ardından Amsterdam'da bulunan seks müzesinde verdiği cüretkar pozlarla dikkat çeken fenomen isme savcılık tarafından soruşturma açılmış, dava sonucunda Merve Taşkın'a erteleme çıkmıştı. Ünlü isim bu defa çırılçıplak verdiği pozlarla gündeme bomba gibi düştü.
İstanbul'da havaların soğuması nedeniyle bir süre İspanya'nın İbiza adalarında tatil yapacağını hayranlarıyla sosyal medya hesabından paylaşan fenomen isim tatil için gittiği yerde elleriyle ve kollarını açık olan göğüsleriyle kapatarak verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.