Bekir Aksoy ayrılığın ardından suskunluğunu bozdu
Oyuncu Bekir Aksoy ile eşi Derya Çavuşoğlu'nun boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Boşanma sonrası Bekir Aksoy'dan ilginç açıklamalar geldi.
Boşanan ünlüler kervanına oyuncu Bekir Aksoy'da katıldı. 4 yıllık eşinden tek celsede boşandı. Bekir Aksoy, boşanmasıyla ilgili suskunluğunu bozdu.
Posta'dan Hakan Kırarslan'a konuşan Aksoy 'Evliliğimizi Derya’nın hareketli yaşamı bitirdi.' dedi. İşte Bekir Aksoy'un açıklamaları...
"EVLİLİĞİMİZİ DERYA'NIN HAYATI BİTİRDİ"
“Evliliğimizi Derya’nın hareketli yaşamı bitirdi. Kendisi genç kadın. Üniversitede okuyor, kariyer yapmak istiyor.