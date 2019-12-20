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  3. 20 Aralık 2019 17:01

Benim Tatlı Yalanım’ın Hande’si Gonca Sarıyıldız estetiksiz yakalandı

Benim Tatlı Yalanım dizisinde Hande karakterine hayat veren Gonca Sarıyıldız magazin dünyasının gündemine oturdu. Dizide canlandırdığı sinsi ve kötü karakterin yanı sıra güzelliği ile de dikkat çeken oyuncunun estetiksiz hali ortaya çıktı.

Benim Tatlı Yalanım’ın Hande’si Gonca Sarıyıldız estetiksiz yakalandı

Benim Tatlı Yalanım'da Nejat'a aşık Hande Eymen karakterine hayat veren Gonca Sarıyıldız son günlerde değişimi ile özellikle sosyal medyanın gündeminde. Çünkü Sarıyıldız aslında bir estetik harikası.

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Benim Tatlı Yalanım’ın Hande’si Gonca Sarıyıldız estetiksiz yakalandı

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Fatma Hatun karakteri ile tanınan Gonca Sarıyıldız'ın estetiksiz, eski hali olay oldu.

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Benim Tatlı Yalanım’ın Hande’si Gonca Sarıyıldız estetiksiz yakalandı

Dudaklarını dolgunlaştıran, burnunu kaldıran ve yanaklarına dolgu yaptıran Gonca Sarıyıldız'ın eski halini görenler meğer estetik harikasıymış demekten kendini alamadı. İşte Sarıyıldız ve birçok ünlü ismin estetik operasyonlarıyla yaşadığı şaşırtıcı değişim…

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Benim Tatlı Yalanım’ın Hande’si Gonca Sarıyıldız estetiksiz yakalandı

Ebru Gündeş

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