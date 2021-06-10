Berkay Şahin hakkında hapis istemi
Berkay geçen yıl Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafa yorum yapan Burak Ş.'nin yazdıklarına sinirlendi, kendisine direkt mesaj atarak hakaret ve tehdit yağdırdı.
Berkay geçen yıl Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafa yorum yapan Burak Ş.'nin yazdıklarına sinirlendi, kendisine direkt mesaj atarak hakaret ve tehdit yağdırdı.
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Takipçi ise şarkıcıdan gelen karşı yanıtla soluğu savcılıkta aldı.
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"KIZGINLIKLA YAZDIM"
Takipçisinin şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı, avukatı Ayşegül Mermer'le birlikte ifade verdi.
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"Kendisini tanımam. Ailemle olan fotoğrafımın altına hakaret içeren yorum yapınca kızgınlıkla yazdım. Ben de şikayetçi olacağım" dedi ve suç işlemek istemediğini söyledi.
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