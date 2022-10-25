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  4. Berna Keklikler süper minili pozuyla yorum yağmuruna tutuldu: ''Bu kadarı fazla''

Berna Keklikler süper minili pozuyla yorum yağmuruna tutuldu: ''Bu kadarı fazla''

Survivor'ın sivri dilli yarışmacılarından biri olan Berna Keklikler, bu sefer mini elbisesiyle sosyal medyayı salladı.

Berna Keklikler süper minili pozuyla yorum yağmuruna tutuldu: ''Bu kadarı fazla'' - Resim: 1

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Berna Keklikler, sosyal medyada cüretkar paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 

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Berna Keklikler süper minili pozuyla yorum yağmuruna tutuldu: ''Bu kadarı fazla'' - Resim: 2

Survivor'ın sivri dilli yarışmacısı, bu defa beyaz mini elbisesiyle takipçilerini büyüledi.

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Berna Keklikler süper minili pozuyla yorum yağmuruna tutuldu: ''Bu kadarı fazla'' - Resim: 3

Süper minili pozuyla olay oldu

2017 ve 2022 yıllarında katıldığı Survivor ile ünlenen Berna Keklikler, Instagram hesabından paylaştığı süper minili pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

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Berna Keklikler süper minili pozuyla yorum yağmuruna tutuldu: ''Bu kadarı fazla'' - Resim: 4

Berna Keklikler'in paylaşımına ''Ama bu kadarı da fazla'', ''Yine harikasın'' gibi yorumlar yapıldı.

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