Berna Keklikler süper minili pozuyla yorum yağmuruna tutuldu: ''Bu kadarı fazla''
Survivor'ın sivri dilli yarışmacılarından biri olan Berna Keklikler, bu sefer mini elbisesiyle sosyal medyayı salladı.
Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Berna Keklikler, sosyal medyada cüretkar paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
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Survivor'ın sivri dilli yarışmacısı, bu defa beyaz mini elbisesiyle takipçilerini büyüledi.
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Süper minili pozuyla olay oldu
2017 ve 2022 yıllarında katıldığı Survivor ile ünlenen Berna Keklikler, Instagram hesabından paylaştığı süper minili pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.
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Berna Keklikler'in paylaşımına ''Ama bu kadarı da fazla'', ''Yine harikasın'' gibi yorumlar yapıldı.
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