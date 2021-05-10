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  4. Bikinisiyle poz veren Kim Kardashian alay konusu oldu

Bikinisiyle poz veren Kim Kardashian alay konusu oldu

Cesur pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuran Kim Kardashian son paylaştığı bikinili pozuyla yine gündeme gelmeyi başardı.

9 yıllık eşi Kanye West'le boşanma aşamasında olan reality show yıldızı Kim Kardashian henüz tam kazanamadığı özgürlüğünün tadını çıkarıyor.

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Tatilden tatile koşan ünlü isim sosyal medya hesabından keyifli anlarına ait kareleri paylaşıyor.

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Mini siyah bikinisiyle poz veren Kim bu kez görüntüsüyle değil ayak parmakları ile gündeme geldi.

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Bazı kartal gözlü hayranları yıldız ismin parmaklarıyla oynandığını ileri sürdü. Kim'in çoğu takipçisi yorumlara "4 parmak mı" yazarken kimisi de "Photoshop kraliçesi" yorumunda bulundu.

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