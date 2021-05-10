Bikinisiyle poz veren Kim Kardashian alay konusu oldu
Cesur pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuran Kim Kardashian son paylaştığı bikinili pozuyla yine gündeme gelmeyi başardı.
9 yıllık eşi Kanye West'le boşanma aşamasında olan reality show yıldızı Kim Kardashian henüz tam kazanamadığı özgürlüğünün tadını çıkarıyor.
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Tatilden tatile koşan ünlü isim sosyal medya hesabından keyifli anlarına ait kareleri paylaşıyor.
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Mini siyah bikinisiyle poz veren Kim bu kez görüntüsüyle değil ayak parmakları ile gündeme geldi.
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Bazı kartal gözlü hayranları yıldız ismin parmaklarıyla oynandığını ileri sürdü. Kim'in çoğu takipçisi yorumlara "4 parmak mı" yazarken kimisi de "Photoshop kraliçesi" yorumunda bulundu.
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