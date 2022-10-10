Bir ülkeyi karıştıran olay: 2 polis yetişkin film yıldızı ile arabada cinsel ilişkiye girdi

KATI BİR CEZA

2015 yılından beri süren davada hala soruşturma altında ve görüntüler analiz ediliyor. Adli birimden yapılan açıklama ise görevi kötüye kullandıkları ortaya çıkarsa, ilgililerin katı bir şekilde cezalandırılacağı yönünde.