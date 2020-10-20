Britney Spears maskesiyle güneşlendi
Geçtiğimiz nisan ayında psikolojik tedavi gören şarkıcı Britney Spears, önceki gün Malibu'daki bir sahilde objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı, önceki gün maskesini çıkarmadan güneşlendi.
Britney Spears, önceki gün Malibu'da plajda görüntülendi. Yanında sevimli köpeğiyle deniz kenarına giden Spears önce bir süre yürüyüş yaptı, sonra da kumların üzerine uzanıp güneşlendi.
38 yaşındaki Spears, plaja giderken bikinisinin üzerine bir şort giydi. Kıyafetini de rahat terliklerle tamamladı.
38 yaşındaki Spears, plaja giderken bikinisinin üzerine bir şort giydi. Kıyafetini de rahat terliklerle tamamladı.