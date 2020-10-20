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  3. 20 Ekim 2020 12:21

Britney Spears maskesiyle güneşlendi

Geçtiğimiz nisan ayında psikolojik tedavi gören şarkıcı Britney Spears, önceki gün Malibu'daki bir sahilde objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı, önceki gün maskesini çıkarmadan güneşlendi.

Britney Spears maskesiyle güneşlendi

Britney Spears, önceki gün Malibu'da plajda görüntülendi. Yanında sevimli köpeğiyle deniz kenarına giden Spears önce bir süre yürüyüş yaptı, sonra da kumların üzerine uzanıp güneşlendi.

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Britney Spears maskesiyle güneşlendi

38 yaşındaki Spears, plaja giderken bikinisinin üzerine bir şort giydi. Kıyafetini de rahat terliklerle tamamladı.

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Britney Spears maskesiyle güneşlendi

38 yaşındaki Spears, plaja giderken bikinisinin üzerine bir şort giydi. Kıyafetini de rahat terliklerle tamamladı.

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Britney Spears maskesiyle güneşlendi

Fakat ünlü şarkıcı plajda kaldığı süre içinde koronavirüs önlemi olarak kullandığı maskeyi hiç çıkarmadı.

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