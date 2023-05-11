Burcu Esmersoy bikini giyip yağlandığı videosu ile olay oldu!
46 yaşındaki ünlü güzel Burcu Esmersoy, bikinili pozlarının ardından paylaştığı son video ile yine gündeme geldi.
46 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy iddialı sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor.
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Güzel sunucu sosyal medya hesaplarından paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
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Instagram'da 4.2 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunan Burcu Esmersoy güzelliği ve fiziği ile gençlere taş çıkartıyor.
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Sık sık sosyal medyada farklı içerikler üreten Burcu Esmersoy birçok platformda kendi tarzında içerikler üretiyor.
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