  4. Burcu Güneş'in 50. yaş kutlaması olay oldu

Türk popunun güçlü sesi Burcu Güneş, 50'nci yaş gününü yeni şarkısını tanıtarak kutladı...

Burcu Güneş'in 50. yaş kutlaması olay oldu - Resim: 1

Türk pop müziğinin sevilen ismi Burcu Güneş, uzun bir aradan sonra yeni şarkısıyla sahnelere döndü. Sanatçı, geçtiğimiz gün hem doğum gününü hem de yeni şarkısının lansmanını bir arada kutladı.

1 / 7
Burcu Güneş'in 50. yaş kutlaması olay oldu - Resim: 2

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Burcu Güneş, sahneye çıkarken kırmızı tulumu ve enerjik tavırlarıyla dikkat çekti. 

2 / 7
Burcu Güneş'in 50. yaş kutlaması olay oldu - Resim: 3

Gecede sürpriz bir doğum günü pastası da kesen ünlü şarkıcı, dostlarının kutlamalarıyla duygusal anlar yaşadı. Eğlenceli geçen lansmanda müzik dolu anlar da yaşandı.

3 / 7
Burcu Güneş'in 50. yaş kutlaması olay oldu - Resim: 4

50 yaşında olmasına rağmen formunu koruyan Burcu Güneş’in fit görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Yıllardır sahne disiplinini koruyan sanatçının fiziği, sosyal medyada da çok sayıda övgü aldı.

4 / 7