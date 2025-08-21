Burcu Güneş'in 50. yaş kutlaması olay oldu
Türk popunun güçlü sesi Burcu Güneş, 50'nci yaş gününü yeni şarkısını tanıtarak kutladı...
Türk pop müziğinin sevilen ismi Burcu Güneş, uzun bir aradan sonra yeni şarkısıyla sahnelere döndü. Sanatçı, geçtiğimiz gün hem doğum gününü hem de yeni şarkısının lansmanını bir arada kutladı.
Basın mensuplarıyla bir araya gelen Burcu Güneş, sahneye çıkarken kırmızı tulumu ve enerjik tavırlarıyla dikkat çekti.
Gecede sürpriz bir doğum günü pastası da kesen ünlü şarkıcı, dostlarının kutlamalarıyla duygusal anlar yaşadı. Eğlenceli geçen lansmanda müzik dolu anlar da yaşandı.
50 yaşında olmasına rağmen formunu koruyan Burcu Güneş’in fit görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Yıllardır sahne disiplinini koruyan sanatçının fiziği, sosyal medyada da çok sayıda övgü aldı.
