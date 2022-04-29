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Burcu Özberk'ten ayna karşısında bikinili poz!

Rekortmen dizi Aşk Mantık İntikam'ın final yapmasının ardından soluğu tatilde alan Burcu Özberk, paylaştığı tatil fotoğraflarıyla gündem oldu.

Burcu Özberk'ten ayna karşısında bikinili poz! - Resim: 1

Başrollerini İlhan Şen ve Burcu Özberk'in paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisi 42. bölümle final yaptı.

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Burcu Özberk'ten ayna karşısında bikinili poz! - Resim: 2

Dizisi biten güzel oyuncu Burcu Özberk, tatil yapmak için soluğu Bali'de aldı.

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Burcu Özberk'ten ayna karşısında bikinili poz! - Resim: 3

Bali Adası'na giden Burcu Özberk her anını takipçileriyle paylaşıyor. 32 yaşındaki oyuncu, pozlarını "Yediğim içtiğim benim olsun.

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Burcu Özberk'ten ayna karşısında bikinili poz! - Resim: 4

Gördüğüm yerler inanılmaz!" notuyla yayınlamıştı. Burcu Özberk daha sonra ise yeni pozlarını yayınladı.

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