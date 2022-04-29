Burcu Özberk'ten ayna karşısında bikinili poz!
Rekortmen dizi Aşk Mantık İntikam'ın final yapmasının ardından soluğu tatilde alan Burcu Özberk, paylaştığı tatil fotoğraflarıyla gündem oldu.
Başrollerini İlhan Şen ve Burcu Özberk'in paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisi 42. bölümle final yaptı.
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Dizisi biten güzel oyuncu Burcu Özberk, tatil yapmak için soluğu Bali'de aldı.
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Bali Adası'na giden Burcu Özberk her anını takipçileriyle paylaşıyor. 32 yaşındaki oyuncu, pozlarını "Yediğim içtiğim benim olsun.
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Gördüğüm yerler inanılmaz!" notuyla yayınlamıştı. Burcu Özberk daha sonra ise yeni pozlarını yayınladı.
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