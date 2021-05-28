Camdaki kız dizisinde büyük sır ortaya çıktı
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi 'Camdaki Kız', dün akşam yayınlanan yedinci bölümü ile yine herkesi ekranlara kilitledi.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı 'Camdaki Kız', 27 Mayıs Perşembe akşamı yedinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizide; Nalan'ın annesi Feride'den gördüğü eziyet ve Muzo'nun onu perişan halde bulması dikkat çekti.
NALAN'IN HAYATI CEHENNEME DÖNDÜ 'Camdaki Kız' son bölümde; Nalan ve Sedat'ı öpüşürken gören Feride, hiçbir şey olmamış gibi eve döndü. Ondan önce gelen Nalan, Billur ve Adil Bey de durumu çaktırmadıklarını düşünürken olanlar oldu.
Herkes gittikten sonra Nalan'ı aşağıya indiren Feride, her şeyi gördüğünü söyledi ve kızını kürekle dövdü. Ardından ona günahlarından tövbe etmesini ve bir daha asla dışarı çıkmayacağını söyledi.
SEDAT'TAN SÜRPRİZ HAMLE Ancak tam uyuyacağı sırada Sedat gizlice yalıya geldi. Deniz kenarından nişanlısına seslenen ve onu sevdiğini söyleyen Sedat, Nalan'ı bir nebze olsun mutlu ederken kol düğmesini düşürdü. Sonrasında oradan ayrılan Sedat, kendi evinde Cana ile buluştu ve onunla son bir gece geçirdi.