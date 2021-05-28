Camdaki kız dizisinde büyük sır ortaya çıktı

SEDAT'TAN SÜRPRİZ HAMLE Ancak tam uyuyacağı sırada Sedat gizlice yalıya geldi. Deniz kenarından nişanlısına seslenen ve onu sevdiğini söyleyen Sedat, Nalan'ı bir nebze olsun mutlu ederken kol düğmesini düşürdü. Sonrasında oradan ayrılan Sedat, kendi evinde Cana ile buluştu ve onunla son bir gece geçirdi.