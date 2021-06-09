Çarkıfelek'in ünlü hostesi Zeynep Ece Akengin'den iddialı pozlar
2015 yılında Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında hosteslik yapan Zeynep Ece Akengin, yıllar sonra verdiği pozlarla büyüledi.
Sosyal medyada iddialı pozlarıyla dikkat çeken Zeynep Ece Akengin, sunuculuğu bıraktığını ve dijital içerik üreticiliği yaptığını açıkladı.
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Snob Magazin'e konuşan Akengin, "Sunuculuğu bıraktım. Bir süredir kendim olabildiğim, eğlendiğim ve insanlara fayda saglayabildiğim bir iş yapıyorum. Oldukça keyif veriyor. Kendime ve çevreme yetebiliyorum" dedi.
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Zeynep Ece Akengin, "Çarkılefek'te hosteslik yaptığınız için için pişman mısınız?" sorusuna, "Hayır, pişman değilim.
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Ekran yolculuğum Çarkıfelek ile başladı. Sonra bir TV kanalında magazin programı sundum. Bütün bunlar benim gelişimime katkı sağladı, öğrettikleri oldu. Onlar olmasaydı kendimi bulamazdım" yanıtını verdi.
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