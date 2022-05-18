Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti evliliğe ilk adımını attı

TEKİRDAĞ'DA NİŞANLANDILAR

Yaz sonu çifte düğün yapmaya hazırlanan çift evlilik yolunda ilk adımı attı. Cedi Osman, Ebru Şahin'i Tekirdağ'da oturan ailesinden istemeye gitti. Çift, Nişan yüzüklerini taktı. Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Şahin, nişan töreninden kareleri paylaşarak "Dün biraz olaylı geçti" notunu düştü. Şahin nişan töreninde özel tasarım püskül detaylı bir mini elbise tercih etti. Cedi Osman ise bej renginde bir takım elbise giydi.