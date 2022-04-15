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  4. Cesur pozları olay oldu! Alemin Kralı dizisinin çocuk yıldızı Oben'i görenler tanıyamıyor

Cesur pozları olay oldu! Alemin Kralı dizisinin çocuk yıldızı Oben'i görenler tanıyamıyor

Alemin Kralı adlı dizide Oben karakteriyle tanınan oyuncu Birsu Demir, son haliyle görenleri şaşırttı. Bir zamanların çocuk yıldızı Birsu Demir'i görenler tanımakta güçlük çekti.

Cesur pozları olay oldu! Alemin Kralı dizisinin çocuk yıldızı Oben'i görenler tanıyamıyor - Resim: 1

'Alemin Kıralı' dizisinde canlandırdığı Oben karakteri ile hafızalara kazınan Birsu Demir değişimi ile şaşırttı.

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Cesur pozları olay oldu! Alemin Kralı dizisinin çocuk yıldızı Oben'i görenler tanıyamıyor - Resim: 2

Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan isim ardından yaşadığı değişimle gündeme geldi. 

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Cesur pozları olay oldu! Alemin Kralı dizisinin çocuk yıldızı Oben'i görenler tanıyamıyor - Resim: 3

Başrollerinde Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız'ın yer aldığı Alemin Kıralı 16 Eylül 2011'de ilk bölümüyle seyirciyle buluşmuştu. 

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Cesur pozları olay oldu! Alemin Kralı dizisinin çocuk yıldızı Oben'i görenler tanıyamıyor - Resim: 4

Kısa sürede ekranların fenomen dizisi haline gelen Alemin Kralı, 2 sezonun sonunda seyirciye veda etmişti. 

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