Cesur pozları olay oldu! Alemin Kralı dizisinin çocuk yıldızı Oben'i görenler tanıyamıyor
Alemin Kralı adlı dizide Oben karakteriyle tanınan oyuncu Birsu Demir, son haliyle görenleri şaşırttı. Bir zamanların çocuk yıldızı Birsu Demir'i görenler tanımakta güçlük çekti.
'Alemin Kıralı' dizisinde canlandırdığı Oben karakteri ile hafızalara kazınan Birsu Demir değişimi ile şaşırttı.
1 / 63
Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan isim ardından yaşadığı değişimle gündeme geldi.
2 / 63
Başrollerinde Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız'ın yer aldığı Alemin Kıralı 16 Eylül 2011'de ilk bölümüyle seyirciyle buluşmuştu.
3 / 63
Kısa sürede ekranların fenomen dizisi haline gelen Alemin Kralı, 2 sezonun sonunda seyirciye veda etmişti.
4 / 63