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  3. 22 Ekim 2018 15:34

Çırılçıplak Türkiye pozları olay oldu

Geçtiğimiz aylarda Mısır ve İsrail başta olmak üzere birçok ülkeye giderek çırılçıplak fotoğraflarını çektiren ve birçok kere gözaltına alınan Marisa Papen isimli mankenin Türkiye'ye geldiği ve burada da fotoğraflar çektiği ortaya çıktı.

Çırılçıplak Türkiye pozları olay oldu

Geçtiğimiz aylarda Mısır ve İsrail başta olmak üzere birçok ülkeye giderek çırılçıplak fotoğraflarını çektiren ve birçok kere gözaltına alınan Marisa Papen isimli mankenin Türkiye'ye geldiği ve burada da fotoğraflar çektiği ortaya çıktı.

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Çırılçıplak Türkiye pozları olay oldu

Geçtiğimiz yıl Mısır’da antik piramitlerin önünde ve Kudüs’teki kutsal noktalara giden ve burada çıplak poz verdiği için büyük tepki çeken Belçikalı manken Marisa Papen’in Türkiye’ye geldiği ortaya çıktı.

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Çırılçıplak Türkiye pozları olay oldu

Geçen yıl Mısır’daki piramitlerin önünde çırılçıplak soyunarak poz veren ve bu fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından büyük tepki çeken Papen’in Türkiye fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

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Çırılçıplak Türkiye pozları olay oldu

Papen başta İstanbul olmak üzere Kapadokya ve Adıyaman’a gittiğini söyledi.

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