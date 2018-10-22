Çırılçıplak Türkiye pozları olay oldu
Geçtiğimiz aylarda Mısır ve İsrail başta olmak üzere birçok ülkeye giderek çırılçıplak fotoğraflarını çektiren ve birçok kere gözaltına alınan Marisa Papen isimli mankenin Türkiye'ye geldiği ve burada da fotoğraflar çektiği ortaya çıktı.
Geçtiğimiz aylarda Mısır ve İsrail başta olmak üzere birçok ülkeye giderek çırılçıplak fotoğraflarını çektiren ve birçok kere gözaltına alınan Marisa Papen isimli mankenin Türkiye'ye geldiği ve burada da fotoğraflar çektiği ortaya çıktı.
Geçtiğimiz yıl Mısır’da antik piramitlerin önünde ve Kudüs’teki kutsal noktalara giden ve burada çıplak poz verdiği için büyük tepki çeken Belçikalı manken Marisa Papen’in Türkiye’ye geldiği ortaya çıktı.
Geçen yıl Mısır’daki piramitlerin önünde çırılçıplak soyunarak poz veren ve bu fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından büyük tepki çeken Papen’in Türkiye fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.