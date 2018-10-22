Çırılçıplak Türkiye pozları olay oldu

Geçtiğimiz aylarda Mısır ve İsrail başta olmak üzere birçok ülkeye giderek çırılçıplak fotoğraflarını çektiren ve birçok kere gözaltına alınan Marisa Papen isimli mankenin Türkiye'ye geldiği ve burada da fotoğraflar çektiği ortaya çıktı.

