Velayet davasını Emre Aşık kazandı

DARP EDİLDİĞİ BELGELENDİ Çocukların okulunun devreye girdiği olayda, hafta sonu annelerine giden Erol ve Elvin'in darp edildiği belgelenerek, hem kolluk kuvvetlerine hem de Emre Aşık'a bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Emre Aşık, çocukların velayetini almak için mahkemeye başvurdu. Aşık'ı haklı bulan mahkeme ise üç çocuğun da velayetini, tamamen babaya verdi.