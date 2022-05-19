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  4. ''Çok çalışmayı yanlış buluyorum'' diyen Merve Boluğur dizilere dönmek istemediğini söyledi

''Çok çalışmayı yanlış buluyorum'' diyen Merve Boluğur dizilere dönmek istemediğini söyledi

Uzun süredir ekrandan uzak olan Merve Boluğur sahilde yürüyüş yaparken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

''Çok çalışmayı yanlış buluyorum'' diyen Merve Boluğur dizilere dönmek istemediğini söyledi - Resim: 1

“Ben değerli bir insanım ve o kadar çok çalışmayı yanlış buluyorum” dedi.

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''Çok çalışmayı yanlış buluyorum'' diyen Merve Boluğur dizilere dönmek istemediğini söyledi - Resim: 2

Ardından sektör şartlarını ancak Marilyn Monroe’yu oynarsa kabul edebileceğini ifade etti ve şunları söyledi:

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''Çok çalışmayı yanlış buluyorum'' diyen Merve Boluğur dizilere dönmek istemediğini söyledi - Resim: 3

“Marilyn Monroe’yu canlandırmak isterim. Lady Gaga’nın oynadığı ‘American Horror Story’ tarzı roller de benim için cazip. Ben biraz Avrupai şeyler seviyorum.”

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''Çok çalışmayı yanlış buluyorum'' diyen Merve Boluğur dizilere dönmek istemediğini söyledi - Resim: 4

Merve Boluğur açıklamalarından sonra sahilde yürüyüş yaptı.

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