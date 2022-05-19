''Çok çalışmayı yanlış buluyorum'' diyen Merve Boluğur dizilere dönmek istemediğini söyledi
Uzun süredir ekrandan uzak olan Merve Boluğur sahilde yürüyüş yaparken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
“Ben değerli bir insanım ve o kadar çok çalışmayı yanlış buluyorum” dedi.
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Ardından sektör şartlarını ancak Marilyn Monroe’yu oynarsa kabul edebileceğini ifade etti ve şunları söyledi:
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“Marilyn Monroe’yu canlandırmak isterim. Lady Gaga’nın oynadığı ‘American Horror Story’ tarzı roller de benim için cazip. Ben biraz Avrupai şeyler seviyorum.”
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Merve Boluğur açıklamalarından sonra sahilde yürüyüş yaptı.
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