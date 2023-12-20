Damla Ersubaşı daha önce şiddet gördüğünü iddia ettiği eşiyle boşanmış sonra yeniden barışmıştı. Tekrar ayrılık kararı alan ve o dönem darp edildiğini öne süren edilen Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı eski eşiyle tekrar mahkemelik oldu.