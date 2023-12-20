Damla Ersubaşı eski eşiyle tekrar mahkemelik oldu
Sihirli Annem’in Tuğçe’si olarak tanınan ancak şimdilerde oyunculuk yapmayan Damla Ersubaşı, üç sene önce boşandığı eski eşiyle tekrar mahkemelik oldu.
Damla Ersubaşı daha önce şiddet gördüğünü iddia ettiği eşiyle boşanmış sonra yeniden barışmıştı. Tekrar ayrılık kararı alan ve o dönem darp edildiğini öne süren edilen Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı eski eşiyle tekrar mahkemelik oldu.
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Damla Ersubaşı’nın yasaklı madde bağımlısı olduğunu ileri süren Mustafa Can Keser, Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘velayetin değiştirilmesi’ davası açtı.
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Keser’in avukatı Burçem Akkoç dilekçede, “Damla Ersubaşı çocukların evde olduğu sırada yasaklı madde kullanmış, birden fazla kişi ile birliktelik yaşamış ve bu konuda partiler vermiştir.
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Çocuklar annelerinin bu durumundan haberdar olduğu için velayetlerinin değiştirilerek babalarına verilmesini istiyoruz” dedi.
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