Danla Bilic yaptırdığı estetikler tek tek sıraladı
Özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü fenomen Danla Bilic estetik sorularına yanı verdi.
Bilic'e sosyal medya hesabından bir takipçisi yaptırdığı estetikleri sordu. Estetik yaptırdığını başından beri yalanlamayan fenomen, yaptırdığı estetikleri tek tek sıraladı.Bilic, senede 1 dudak dolgusu işleminin olmazsa olmazı olduğunu söyledi. Fenomen yaptırdığı estetikleri şöyle anlattı:
"Öncelikle kilo aldığım dönem o psikolojiyle sınırsız koydurduğum tüm dolgularımı erittirip burnumu yaptırdım. Burnumu yaparken doktorum orantı için çeneme de yağ koydu.
'CAN GÜVENLİĞİM TEHLİKEDE'
Arkasından gözlerimi birkaç milim kadar yukarı çektirdim biliyorsun. Son üç senedir de sadece maseter&alin botoksu ve senede 1 mutlaka dudak dolgusu yaptırıyorum.
Dosyayı daha da derinleştiriyorum, burnumu Emre İlhan yaptı, gözleri ve memeleri Ufuk Askeroğlu yaptı.