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Danla Bilic yaptırdığı estetikler tek tek sıraladı

Özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü fenomen Danla Bilic estetik sorularına yanı verdi.

Danla Bilic yaptırdığı estetikler tek tek sıraladı - Resim: 1

Bilic'e sosyal medya hesabından bir takipçisi yaptırdığı estetikleri sordu. Estetik yaptırdığını başından beri yalanlamayan fenomen, yaptırdığı estetikleri tek tek sıraladı.Bilic, senede 1 dudak dolgusu işleminin olmazsa olmazı olduğunu söyledi. Fenomen yaptırdığı estetikleri şöyle anlattı:

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Danla Bilic yaptırdığı estetikler tek tek sıraladı - Resim: 2

"Öncelikle kilo aldığım dönem o psikolojiyle sınırsız koydurduğum tüm dolgularımı erittirip burnumu yaptırdım. Burnumu yaparken doktorum orantı için çeneme de yağ koydu.

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Danla Bilic yaptırdığı estetikler tek tek sıraladı - Resim: 3

'CAN GÜVENLİĞİM TEHLİKEDE'

Arkasından gözlerimi birkaç milim kadar yukarı çektirdim biliyorsun. Son üç senedir de sadece maseter&alin botoksu ve senede 1 mutlaka dudak dolgusu yaptırıyorum.

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Danla Bilic yaptırdığı estetikler tek tek sıraladı - Resim: 4

Dosyayı daha da derinleştiriyorum, burnumu Emre İlhan yaptı, gözleri ve memeleri Ufuk Askeroğlu yaptı.

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