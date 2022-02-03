Defne Joy Foster'ın oğlu 12 yaşında: Annesine benzerliği ile dikkat çekiyor
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde Eda rolünü canlandıran Defne Joy Foster, oğlu doğduktan iki yıl sonra hayatını kaybetmişti. Defne Joy Foster'ın oğlu 12 yaşına girdi.
2003-2012 tarihleri arasında yayınlanan Sihirli Annem dizisi bir döneme damga vurmuştu.
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Sihirli Annem’in Eda’sı Defne Joy Foster, 11 yıl önce aramızdan ayrıldı.
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2008 yılında Yasin Solmaz ile dünya evine giren Defne Joy Foster’ın bir de oğlu vardı.
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Ünlü oyuncu ölümünün 11’inci yılında Zincirlikuyu’da bulunan mezarının başında anıldı.
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