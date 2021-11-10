Defne Samyeli’nin yeni sevgilisi ortaya çıktı! Yaş farkı şaşırttı!
Son olarak Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla magazin gündemine gelen Defne Samyeli'nin kendisinden 9 yaş küçük iş insanıyla birliktelik yaşadığı iddia edildi. .
Sunuculuk, oyunculuk, şarkıcılık derken her alanda gösterdiği başarı ile sık sık adından söz ettiren Defne Samyeli, özel hayatıyla da merak ediliyor.
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Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un iddiasına göre bir dönem komedyen Cem Yılmaz ve Beşiktaş'ın 31. başkanı Serdar Bilgili ile yaşadığı aşklarla gündemde olan Defne Samyeli, bu kez gönlünü bir iş insanına kaptırdı.
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"Biraz araştırınca, Samyeli'nin yaşadığı aşk ve sevgilisiyle ilgili ilginç detaylara ulaştım" diyen Cankurt Defne Samyeli hakkındaki iddiaları şu şekilde kaleme aldı:
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"Öncelikle şunu söyleyelim, Samyeli'nin aşkı yeni değil. Yaz aşkı olarak başlamış ve üç ayı aşkın süredir devam ediyormuş."
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