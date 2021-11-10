Defne Samyeli’nin yeni sevgilisi ortaya çıktı! Yaş farkı şaşırttı!

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un iddiasına göre bir dönem komedyen Cem Yılmaz ve Beşiktaş'ın 31. başkanı Serdar Bilgili ile yaşadığı aşklarla gündemde olan Defne Samyeli, bu kez gönlünü bir iş insanına kaptırdı.