''Dekolte takıntısı'' yuva yıktı: Ünlü çift boşanıyor
ABD'li ünlü rap yıldızı Kanye West ve Bianca Censori evliliği Kanye West'in dekolteli kıyafet sevdası nedeniyle sona eriyor...
Ünlü ABD'li rap yıldızı Kanye West ve eşi Bianca Censori, geçen hafta çalkantılı ilişkilerine nokta koymaya karar verdi.
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TMZ'in haberine göre 47 yaşındaki West ve 29 yaşındaki eşi bir süredir bu ayrılığın planını yapıyordu.
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İlişkilerini gizli tutmayı tercih eden çiftin, ayrılık yolunda olduğunu gösteren bazı işaretler vardı.
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Bianca, aile evine dönerek ebeveynleriyle daha fazla vakit geçirirken, Kanye'nin 'aşırı kontrolcü' tavrını sosyal medya üzerinden eleştirmişti.
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