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  4. ''Dekolte takıntısı'' yuva yıktı: Ünlü çift boşanıyor

''Dekolte takıntısı'' yuva yıktı: Ünlü çift boşanıyor

ABD'li ünlü rap yıldızı Kanye West ve Bianca Censori evliliği Kanye West'in dekolteli kıyafet sevdası nedeniyle sona eriyor...

''Dekolte takıntısı'' yuva yıktı: Ünlü çift boşanıyor - Resim: 1

Ünlü ABD'li rap yıldızı Kanye West ve eşi Bianca Censori, geçen hafta çalkantılı ilişkilerine nokta koymaya karar verdi.

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''Dekolte takıntısı'' yuva yıktı: Ünlü çift boşanıyor - Resim: 2

TMZ'in haberine göre 47 yaşındaki West ve 29 yaşındaki eşi bir süredir bu ayrılığın planını yapıyordu. 

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''Dekolte takıntısı'' yuva yıktı: Ünlü çift boşanıyor - Resim: 3

İlişkilerini gizli tutmayı tercih eden çiftin, ayrılık yolunda olduğunu gösteren bazı işaretler vardı. 

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''Dekolte takıntısı'' yuva yıktı: Ünlü çift boşanıyor - Resim: 4

Bianca, aile evine dönerek ebeveynleriyle daha fazla vakit geçirirken, Kanye'nin 'aşırı kontrolcü' tavrını sosyal medya üzerinden eleştirmişti. 

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