Demet Akalın: Okan Bey'le görüşmüyorum
6.5 yıllık eşi Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, Yeniköy'de görüntülendi.
Mekan çıkışı soruları yanıtlayan Akalın, üç hafta önce boşandığı Okan Kurt, yıllardır dargın olduğu Alişan, sosyal medyada takibi bıraktığı Seren Serengil, bir dönem mahkemelik olduğu İbrahim Tatlıses ve ünlü şarkıcı Sıla hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.
Arkadaşlar kızım yanımda, Okan Bey’le görüşmüyorum. Ben, eski eşim ve kızımın adının baş harflerinden oluşan DOH plakalı aracımı da en kısa zamanda değiştireceğim.