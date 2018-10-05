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  3. 05 Ekim 2018 07:59

Demet Akalın: Okan Bey'le görüşmüyorum

6.5 yıllık eşi Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, Yeniköy'de görüntülendi.

Demet Akalın: Okan Bey'le görüşmüyorum

Demet Akalın, önceki akşam kızı Hira ve arkadaş grubuyla Yeniköy’deki Fiko Ocakbaşı’na gitti.

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Demet Akalın: Okan Bey'le görüşmüyorum

Mekan çıkışı soruları yanıtlayan Akalın, üç hafta önce boşandığı Okan Kurt, yıllardır dargın olduğu Alişan, sosyal medyada takibi bıraktığı Seren Serengil, bir dönem mahkemelik olduğu İbrahim Tatlıses ve ünlü şarkıcı Sıla hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

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Demet Akalın: Okan Bey'le görüşmüyorum

Arkadaşlar kızım yanımda, Okan Bey’le görüşmüyorum. Ben, eski eşim ve kızımın adının baş harflerinden oluşan DOH plakalı aracımı da en kısa zamanda değiştireceğim.

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Demet Akalın: Okan Bey'le görüşmüyorum

(Alişan) Ben adamı bildiğimden hiç barışmak istemedim. Onun hakkında bir şey söylememe de gerek yok.

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