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  3. 27 Haziran 2020 10:12

Demet Akalın, Özlem Yıldız ve Işın Karaca'dan de başbaşa tatil

Yaz sezonunu geçen sene Çeşme Dalyan'da aldığı evinde ailecek geçirecek olan Demet Akalın, önceki gün plajda Özlem Yıldız ve Işın Karaca ile güneşlenirken görüntülendi.

Demet Akalın, Özlem Yıldız ve Işın Karaca'dan de başbaşa tatil

Milliyet gazetesinden Deniz Boy'un haberine göre eski manken Özlem Yıldız ile sabah kahvaltısı yapan Demet Akalın, daha sonra plaja gitti.

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Demet Akalın, Özlem Yıldız ve Işın Karaca'dan de başbaşa tatil

Alişan’ın yaptığı kazayı soran gazetecilere Akalın, “Kaza yaptığını öğrenir öğrenmez ne yapacağımızı şaşırdık. İlk etapta haber alamadık. Hemen yola çıkacaktık. Ama sonra iyi oldukları haberini alınca rahatladık. Aradım Buse’yi, 'Gelmeyin' dedi. Valla benim arabam da aynı marka ben de korkuyorum” dedi.

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Demet Akalın, Özlem Yıldız ve Işın Karaca'dan de başbaşa tatil

Akalın ile Yıldız, üç aydır tatil planı yaptıklarını söyledi. Kahvaltı sonrası Çiftlikköy’de bir plaja giden Akalın ile Yıldız, ortak arkadaşları Işın Karaca'yla buluştu.

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Demet Akalın, Özlem Yıldız ve Işın Karaca'dan de başbaşa tatil

Akalın, Karaca ve Yıldız, hep birlikte deniz ve güneşin tadını çıkardı.

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