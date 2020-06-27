Demet Akalın, Özlem Yıldız ve Işın Karaca'dan de başbaşa tatil
Yaz sezonunu geçen sene Çeşme Dalyan'da aldığı evinde ailecek geçirecek olan Demet Akalın, önceki gün plajda Özlem Yıldız ve Işın Karaca ile güneşlenirken görüntülendi.
Milliyet gazetesinden Deniz Boy'un haberine göre eski manken Özlem Yıldız ile sabah kahvaltısı yapan Demet Akalın, daha sonra plaja gitti.
Alişan’ın yaptığı kazayı soran gazetecilere Akalın, “Kaza yaptığını öğrenir öğrenmez ne yapacağımızı şaşırdık. İlk etapta haber alamadık. Hemen yola çıkacaktık. Ama sonra iyi oldukları haberini alınca rahatladık. Aradım Buse’yi, 'Gelmeyin' dedi. Valla benim arabam da aynı marka ben de korkuyorum” dedi.
Akalın ile Yıldız, üç aydır tatil planı yaptıklarını söyledi. Kahvaltı sonrası Çiftlikköy’de bir plaja giden Akalın ile Yıldız, ortak arkadaşları Işın Karaca'yla buluştu.