Demet Akalın, Özlem Yıldız ve Işın Karaca'dan de başbaşa tatil

Alişan’ın yaptığı kazayı soran gazetecilere Akalın, “Kaza yaptığını öğrenir öğrenmez ne yapacağımızı şaşırdık. İlk etapta haber alamadık. Hemen yola çıkacaktık. Ama sonra iyi oldukları haberini alınca rahatladık. Aradım Buse’yi, 'Gelmeyin' dedi. Valla benim arabam da aynı marka ben de korkuyorum” dedi.

