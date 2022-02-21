Demet Özdemir ''estetiksizim botoksum bile yok'' dedi ama...
Aşk Taktikleri adlı filmdeki rolüyle dikkatleri bir kez daha üstüne çeken güzel oyuncu Demet Özdemir bugüne kadar hiç estetik yaptırmadığını söylese de ortaya çıkan fotoğrafları şaşkına çevirdi. .
Son olarak "Aşk Taktikleri" filminde rol alan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile evlilik kararı sonrası magazin gündemine oturdu.
Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Özdemir'in estetik açıklaması ise sosyal medyayı ikiye böldü.
Değişimi ve hakkındaki estetik iddialarıyla ilgili açıklama yapan Özdemir "9 yıldır dizi yapıyorum. Ameliyat olacak vakti nereden bulabilirim? 16 yaşımdaki halimi alıp 30 yaşımdaki halimle yan yana koyuyorlar. Tabii ki aynı değil! Çok üstüme geliyorlar" dedi.
Demet Özdemir yaptığı açıklamanın devamında ise "Kilo alıp kilo veriyorum. Kaş bile aldırsan etkiliyor yüzü. Botoksum bile yok! Çok mimik yapıyorum, oynarken zor olacağını düşündüğüm için 40'larıma kadar da botoks yaptırmayı düşünmüyorum. Sadece yüz yogası yapıyorum" dedi.