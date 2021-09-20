Demet Özdemir, mini elbisesiyle teknede poz verdi

SEVGİLİSİ MİNİ ELBİSELİ POZLARINA SESSİZ KALAMADI

Güzel oyuncu daha sonra da teknede siyah mini elbisesiyle poz verdi. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 848 binden fazla beğeni alırken sevgilisinden de yorum gecikmedi. Özdemir'in paylaşımına sessiz kalamayan Oğuzhan Koç, kalp ve kalpli gülen yüz emojisi koydu. Oyuncu Nur Fettahoğlu da Özdemir'in paylaşımına "Aşırısın" yazarak kalp emojisi ekledi.