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  4. Demet Özdemir'den Venedik pozları! Derin yırtmacıyla büyüledi

Demet Özdemir'den Venedik pozları! Derin yırtmacıyla büyüledi

Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde ödül alan oyuncu Demet Özdemir, derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozlarla, sosyal medyayı salladı.

Demet Özdemir'den Venedik pozları! Derin yırtmacıyla büyüledi - Resim: 1

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 21'incisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülünü aldı.

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Demet Özdemir'den Venedik pozları! Derin yırtmacıyla büyüledi - Resim: 2

Ödül törenine katılan Demet Özdemir, Venedik'te verdiği pozlarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Demet Özdemir'den Venedik pozları! Derin yırtmacıyla büyüledi - Resim: 3

Derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi

Demet Özdemir'in festival tarzı gündemde. 6900 dolar yani yaklaşık 184 bin TL olan kırmızı eteğiyle daha gündemden düşmeşken oyuncudan yeni pozlar geldi.

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Demet Özdemir'den Venedik pozları! Derin yırtmacıyla büyüledi - Resim: 4

Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 21'incisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülünü alan Demet Özdemir straplez detaylı beline kadar çıkan yırtmacıyla dikkat çekti.

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