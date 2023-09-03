Demet Özdemir'den Venedik pozları! Derin yırtmacıyla büyüledi
Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde ödül alan oyuncu Demet Özdemir, derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozlarla, sosyal medyayı salladı.
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 21'incisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülünü aldı.
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Ödül törenine katılan Demet Özdemir, Venedik'te verdiği pozlarla sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
Demet Özdemir'in festival tarzı gündemde. 6900 dolar yani yaklaşık 184 bin TL olan kırmızı eteğiyle daha gündemden düşmeşken oyuncudan yeni pozlar geldi.
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Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 21'incisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülünü alan Demet Özdemir straplez detaylı beline kadar çıkan yırtmacıyla dikkat çekti.
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