Demet Özdemir'in sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
Oğuzhan Koç ile olan evliliğine son noktayı koyduktan sonra soluğu Yunanistan'da yaz tatilinde alan güzel oyuncu Demet Özdemir Yunan sevgilisi DJ Sergio ile ilk kez ortaya çıktı.
Oğuzhan Koç’tan boşandıktan sonra Yunan DJ Sergio ile aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir'den ilk paylaşım da geldi.
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Oğuzhan Koç ile görkemli bir düğünle evlendikten sonra kısa sürede boşanma kararı alan Demet Özdemir gündemden düşmüyor. Atina’da 275 bin Euro’ya ev alan oyuncu yeni aşkını da komşudan buldu.
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Yunan DJ Sergio ile aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir sık sık Yunanistan'a gidip geliyor.
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Yeni evi için kesenin ağzını açan güzel oyuncu şu sıralar çok mutlu. Sevgilisiyle geçtiğimiz ay Yunanistan’ın tadını çıkartan oyuncu şimdi de sevgilisiyle İstanbul’a döndü.
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