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  3. 19 Haziran 2019 14:20

Deniz Akkaya son haliyle korkuttu!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Deniz Akkaya yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Sık sık yaptırdığı estetiklerle de adından söz ettiren Akkaya'nın son paylaşımı ise takipçilerini korkuttu. Son fotoğrafın

Deniz Akkaya son haliyle korkuttu!

Ünlü model Deniz Akkaya, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olarak, hayatından birçok anı takipçileriyle paylaşıyor. Yaptığı sık paylaşımlar nedeniyle Akkaya'daki hiçbir değişim takipçilerinin gözünden kaçmıyor. Akkaya'nın son hali ise takipçilerini korkuttu.

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Deniz Akkaya son haliyle korkuttu!

Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı görenler senin yüzüne ne oldu diyerek yorumlarda bulundu. Hatta Akkaya'nın bazı takipçileri uzaylıya benzediğini söyledi.

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Deniz Akkaya son haliyle korkuttu!

İşte Deniz Akkaya'nın olay olan paylaşımı…

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Deniz Akkaya son haliyle korkuttu!

Hülya Avşar

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