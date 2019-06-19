Deniz Akkaya son haliyle korkuttu!
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Deniz Akkaya yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Sık sık yaptırdığı estetiklerle de adından söz ettiren Akkaya'nın son paylaşımı ise takipçilerini korkuttu. Son fotoğrafın
Ünlü model Deniz Akkaya, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olarak, hayatından birçok anı takipçileriyle paylaşıyor. Yaptığı sık paylaşımlar nedeniyle Akkaya'daki hiçbir değişim takipçilerinin gözünden kaçmıyor. Akkaya'nın son hali ise takipçilerini korkuttu.
Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı görenler senin yüzüne ne oldu diyerek yorumlarda bulundu. Hatta Akkaya'nın bazı takipçileri uzaylıya benzediğini söyledi.