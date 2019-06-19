Deniz Akkaya son haliyle korkuttu!

Ünlü model Deniz Akkaya, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olarak, hayatından birçok anı takipçileriyle paylaşıyor. Yaptığı sık paylaşımlar nedeniyle Akkaya'daki hiçbir değişim takipçilerinin gözünden kaçmıyor. Akkaya'nın son hali ise takipçilerini korkuttu.