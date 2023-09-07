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  4. Deniz Seki mini elbisesiyle genç kızlara çıkarttı

Deniz Seki mini elbisesiyle genç kızlara çıkarttı

Sosyal medyada paylaştığı photoshoplu fotoğraflarla olay olan ünlü şarkıcı Deniz Seki, bu sefer süper mini elbisesiyle genç kızlara meydan okudu.

Deniz Seki mini elbisesiyle genç kızlara çıkarttı - Resim: 1

Geçtiğimiz yıllarda zor günler geçiren Deniz Seki, kilo problemini sıkı bir diyetle çözmüş adeta iğne ipliğe dönmüştü.

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Deniz Seki mini elbisesiyle genç kızlara çıkarttı - Resim: 2

Yaz mevsimi sahnede geçiren Seki, son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

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Deniz Seki mini elbisesiyle genç kızlara çıkarttı - Resim: 3

Rengarenk elbisesiyle poz veren Deniz Seki'nin paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Deniz Seki mini elbisesiyle genç kızlara çıkarttı - Resim: 4

"Deniz, Deniz'e çok iyi geliyor"

Bodrum'da tatil yapan Deniz Seki, paylaşımına 'Deniz, Deniz'e çok iyi geliyor. Sizce de iyi gelmemiş mi?' notunu ekledi.

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