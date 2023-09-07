Deniz Seki mini elbisesiyle genç kızlara çıkarttı
Sosyal medyada paylaştığı photoshoplu fotoğraflarla olay olan ünlü şarkıcı Deniz Seki, bu sefer süper mini elbisesiyle genç kızlara meydan okudu.
Geçtiğimiz yıllarda zor günler geçiren Deniz Seki, kilo problemini sıkı bir diyetle çözmüş adeta iğne ipliğe dönmüştü.
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Yaz mevsimi sahnede geçiren Seki, son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.
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Rengarenk elbisesiyle poz veren Deniz Seki'nin paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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"Deniz, Deniz'e çok iyi geliyor"
Bodrum'da tatil yapan Deniz Seki, paylaşımına 'Deniz, Deniz'e çok iyi geliyor. Sizce de iyi gelmemiş mi?' notunu ekledi.
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