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  4. Derin Talu rüzgarı... Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu mini elbisesiyle podyuma çıktı

Derin Talu rüzgarı... Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu mini elbisesiyle podyuma çıktı

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, ünlü tasarımcı Raşit Bağzıbağlı'nın 4 yıl sonra ilk kez seyirci ile gerçekleştirdiği podyumda boy gösterdi.

Derin Talu rüzgarı... Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu mini elbisesiyle podyuma çıktı - Resim: 1

Ünlü tasarımcı Raşit Bağzıbağlı'nın 4 yıl sonra ilk kez seyirci ile gerçekleştirdiği podyumda adeta Derin Talu rüzgarı esti.

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Derin Talu rüzgarı... Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu mini elbisesiyle podyuma çıktı - Resim: 2

Sosyal medyanın en aktif isimlerinden olan Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, mini elbisesi ile podyumda göz kamaştırdı. 

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Derin Talu rüzgarı... Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu mini elbisesiyle podyuma çıktı - Resim: 3

Geçtiğimiz aylarda 18 yaşına giren Derin Talu için annesi Defne Samyeli, "Onun için çok güzel bir geceydi, çok güzel görünüyordu" derken, Derin'in topuklu ayakkabı ile yeni yeni yürümeye alıştığını söyledi. 

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Derin Talu rüzgarı... Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu mini elbisesiyle podyuma çıktı - Resim: 4

Birlikte provalar yaptıklarını söyleyen Defne Samyeli, Derin'e podyumda hayran kaldığını söyledi. 

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