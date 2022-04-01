Derin Talu rüzgarı... Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu mini elbisesiyle podyuma çıktı
Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, ünlü tasarımcı Raşit Bağzıbağlı'nın 4 yıl sonra ilk kez seyirci ile gerçekleştirdiği podyumda boy gösterdi.
Ünlü tasarımcı Raşit Bağzıbağlı'nın 4 yıl sonra ilk kez seyirci ile gerçekleştirdiği podyumda adeta Derin Talu rüzgarı esti.
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Sosyal medyanın en aktif isimlerinden olan Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, mini elbisesi ile podyumda göz kamaştırdı.
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Geçtiğimiz aylarda 18 yaşına giren Derin Talu için annesi Defne Samyeli, "Onun için çok güzel bir geceydi, çok güzel görünüyordu" derken, Derin'in topuklu ayakkabı ile yeni yeni yürümeye alıştığını söyledi.
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Birlikte provalar yaptıklarını söyleyen Defne Samyeli, Derin'e podyumda hayran kaldığını söyledi.
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