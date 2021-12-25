Didem Soydan ile Cem Adrian’dan kucak kucağa poz!
Ünlü oyuncu Burak Deniz ile yollarını ayıran Didem Soydan ile Cem Adrian cesur pozlar verdi. Ünlü şarkıcı Adrian "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyerek ünlü mankenle cesur pozlarını paylaştı.
Ünlü oyuncu Burak Deniz ile ayrılan Didem Soydan, şarkıcı Cem Adrian ile bir davette bir araya geldi.
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Uzun zamandır yakın olan ikilinin gecede verdikleri pozlar da dikkat çekti.
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"KİMSE AŞKIMIZI SORGULAMASIN"
Instagram hesabında 1,1 milyon takipçisi bulunan Cem Adrian, Didem Soydan'ın kucağına oturduğu bir pozunu paylaştı.
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Ünlü şarkıcı Adrian, paylaşımına "Kimse aşkımızı sorgulamasın" notunu düştü.
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