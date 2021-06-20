Didem Soydan'dan ayrılık iddialarına aşk pozu ile yanıt verdi
Ünlü manken Didem Soydan ile Burak Deniz'in yollarını ayırdığı iddia edildi. Soydan'ın ayrılık sebebinin, oyuncunun rol arkadaşı Alina Boz olduğu öne sürüldü. Ancak Soydan yaptığı bir paylaşımla bu iddiaları çürüttü.
Ünlü manken Didem Soydan ile Burak Deniz'in yollarını ayırdığı iddia edildi. Soydan'ın ayrılık sebebinin, oyuncunun rol arkadaşı Alina Boz olduğu öne sürüldü.
Geçtiğimiz günlerde muhabirlerin, 'kıskançlık' iddialarıyla ilgili sorularına, "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum biliyorsunuz. Benden laf alamazsınız!" demekle yetinen Didem Soydan, sevgilisi ile kamera karşısına geçti.
"AYRILIK YOK" MESAJI Özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ikiliden Deniz, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaşarak, adeta kural bozdu. Ünlü oyuncu, kalp emojisiyle yayınladığı gönderi ile takipçilerine, "Ayrılık yok" mesajı verdi.
Geçtiğimiz aylarda samimi açıklamalarda bulunan Didem Soydan, "İngiliz oyuncu Tom Hardy ile aynı asansörde kalmak ister miydin?" sorusuna, "Bir şey itiraf edeceğim; hayranıyım ama şu an çok aşığım ve gözüm gerçekten de başkasını görmüyor" yanıtını vermişti.